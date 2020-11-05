Cihangir'deki patlamada önemli gelişme!

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanıklardan Murat Savaş Polat katılırken diğer 3 sanığı avukatları temsil etti.
BİR KİŞİ ÖLDÜ BİR KİŞİ YARALANDI
Davada görüşünü açıklayan duruşma savcısı, Beyoğlu’ndaki apartmanda meydana gelen patlama nedeniyle yıkılan duvar parçalarının sokakta bulunan simitçi Feridun Yükseltürk’ün ölümüne, taksici Veysi Bulut’un da yaralanmasına neden olduğunu belirtti.
EV SAHİBİ TALİ KUSURLU
Savcı, 3 kişiden oluşan bilirkişi raporuna göre, İGDAŞ’ın bilgisi dışında kombisini değiştiren ve gerekli bakım ve kontrolleri yaptırmayan Pınar Aslantürk ile doğalgaz tesisatına müdahale eden ve değişimi bildirmesi için daire sahibini bilgilendirmeyen firma sahibi Murat Savaş Polat’ın da tali kusurlu olduğunun belirtildiğini vurguladı.
İGDAŞ GÖREVLİLERİ ASLİ KUSURLU
Rapora göre İGDAŞ görevlisi olan sanıklar Yusuf Yurttaş ve Fatih Akdemir’in ise asli kusurlu olduğunu belirten savcı, tüm sanıkların taksirle öldürme suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
BERAATINI İSTEDİ
Duruşmaya katılan sanık Murat Savaş Polat, “Suçsuzum. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum” dedi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme heyeti, diğer sanıkların mütalaaya karşı görüşlerini hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.
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