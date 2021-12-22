Çığ düşünce dağda mahsur kaldılar!

Alınan bilgiye göre, bir GSM şirketinin altyapı çalışması için Sultan Selim Dağı'na giden 3 işçi, dönüşte yola düşen çığ nedeniyle mahsur kaldı.

AA'da yer alan habere göre, işçilerin yardım talebi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Hopa İlçe Özel İdare ve Hopa Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iş makineleriyle yolu ulaşıma açarak mahsur kalan işçileri kurtardı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan işçilerin kardan ve soğuktan bir kayanın altına sığınarak korunduğu öğrenildi.