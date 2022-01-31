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Son dakika: Çifte cinayette yasak aşk şüphesi!

Son dakika haberine göre Van'ın İpekyolu ilçesinde, Veysel Coşkun (65) ile eşi Zeynep Şengüler'i (47) tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Mehmet Veysi Şengüler'in (50), ilk ifadesinde, aldatıldığını düşündüğü için uzun zaman plan yapıp cinayetleri işlediğini söylediği öğrenildi

31.01.2022 - 09:11 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İki kişiyi öldürmüştü! Yasak aşk ortaya çıktı... - Haberler
Çifte cinayette yasak aşk şüphesi!
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DHA

Van'ın İpekyolu ilçesinde önceki gün saat 15.30 sıralarında, Beşyol Meydanı'ndaki Defterdarlık Caddesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi.

SİLAHLA VURUP KULAĞINI KESTİ

DHA'da yer alan son dakika haberine göre otomobilde kulağı kesik ve silahla vurulmuş biri olduğu ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

30 METRE İLERİDE DE EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Araçtaki cansız bedenin Veysel Coşkun'a (65) ait olduğu belirlenirken, yaklaşık 30 metre uzaklıkta ise Zeynep Şengüler (47) yaralı olarak bulundu. Zeynep Şengüler de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ KOCA YAKALANDI

Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaparken, cinayet şüphelisi olarak Zeynep Şengüler'in eşi Mehmet Veysi Şengüler'i (50) olay yerine yakın yerde tabanca ile yakalayarak gözaltına aldı.

CENAZELER AİLELERE TESLİM EDİLDİ

Zeynep Şengüler ile Veysel Coşkun'un cenazeleri otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Dün gece otopsi işlemleri tamamlanan Veysel Coşkun'un cenazesi Tuşba ilçesine bağlı Köprüköy Mahallesi'nde toprağa verilirken, Zeynep Şengüler'in cenazesinin ise memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine gönderileceği belirtildi.

EŞİ ADINA SOSYAL MEDYA HESABI AÇMIŞ

Gözaltına alınan Mehmet Veysi Şengüler, emniyetteki ifadesinde, eşi Zeynep Şengüler'in kendisini aldattığını düşündüğü için cinayetleri işlediğini belirterek, "Uzun zaman öldürmek için plan yaptım. Ruhsatsız silah aldım. Eşimin adına sahte sosyal medya hesabı oluşturdum, sonrasında da adamı takip ettim. Veysel Coşkun'u öldürdükten sonra da kulağını kestim" dediği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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