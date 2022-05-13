CHP Sözcüsü Öztrak: "21 Mayıs'ta Maltepe'de olacağız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından olağanüstü MYK toplantısı kararı aldı. Toplantı CHP İstanbul il binasında yapıldı.
TOPLANTI 1 SAAT 15 DAKİKA SÜRDÜ
DHA'da yer alan habere göre CHP MYK toplantısına Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nun yanı sıra CHP'li vekiller ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı. 08.45'te başlayan CHP MYK toplantısı 1 saat 15 dakika sürdü. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, olağanüstü MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
"MİTİNGİMİZİ 21 MAYIS'TA MALTEPE'DE YAPACAĞIZ"
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Kaftancıoğlu hakkında alınan karara ilişkin, "Vesayeti ardından yargıçlara gözdağı vermeye çalışıyor. Yargı sopasıyla rakiplerini saf dışı etmeye çalışıyor" dedi. Öztrak, altılı masadaki genel başkanlara teşekkür ederek, "Bu karar millet adına verilmemiştir. Vicdan sahibi tüm kalplerde hükümsüzdür. Kaftancıoğlu hakkında adalet tesis edilene kadar susmayacağız. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.
"HAKSIZLIĞA KARŞI HERKES KARŞI ÇIKMALI"
Haksızlığa karşı herkes karşı çıkmalıdır. Bu haksızlığa karşı susmayan altılı masada birlikte olduğumuz diğer tüm siyasi partilerin sayın genel başkanlarına en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Vesayetçi tehdide karşı gösterdiğimiz bu dayanışma tarihe altın harflerle geçecektir. Tarih bizleri savunan kesimin hakkını teslim edecektir" diye konuştu.
"21 MAYIS'TA MALTEPE'DE MİTİNG YAPACAĞIZ"
"Adaletin ayarlarıyla oynadığınız kantar gün gelir sizi de tartar" diyen Öztrak, "Sandık milletimizin önüne gelecek. Bu karanlık günler elbet bitecek. Milletimizin ufkunun aydınlanmasına az kaldı. Bursa'da yapacağımız 'Millet'in Sesi' mitingimizi 21 Mayıs'ta İstanbul'da Maltepe'de yapacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar milletimizin tertemiz oylarıyla bize verdikleri İstanbul'u alamayacaklar" diye konuştu.
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