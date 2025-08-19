Habertürk
        Son dakika: CHP parti programını yeniliyor | Son dakika haberleri

        CHP parti programını yeniliyor

        CHP, parti programını yenilemek için 4-9 Eylül tarihleri arasında toplanacak. Yeni parti programıyla ilgili çalışmalar ile görüş ve önerileri ele almak adına 4-9 Eylül tarihleri arasında "Program Çalıştayı" düzenlenecek.

        Giriş: 19.08.2025 - 11:19 Güncelleme: 19.08.2025 - 11:19
        CHP parti programını yeniliyor
        CHP'de yeni parti programının belirlenmesi kapsamında 4-9 Eylül tarihleri arasında "Program Çalıştayı" düzenlenecek.

        AA muhabirinin parti kaynaklarından edindiği bilgilere göre, 4-9 Eylül 2024'te yapılan olağanüstü tüzük kurultayında alınan karar doğrultusunda başlatılan parti programı değişikliği çalışmalarında sona gelindi.

        CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin başkanlığında yürütülen hazırlıklar kapsamında, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerince toplumun genelini ilgilendiren eğitim, sağlık, adalet, ekonomi, iç ve dış politika ile gençlik gibi alanlarda çalışmalar sürdürülüyor.

        Program dolayısıyla CHP'de saha çalışmalarına da ağırlık veriliyor. 81 il ve 973 ilçede örgütlü olan partide, teşkilat mensupları, ülke genelinde toplumun beklentilerini ölçüyor. Parti programına yönelik görüş ve talepler, il başkanlıklarınca genel merkeze iletiliyor.

        Bu doğrultuda yeni parti programıyla ilgili çalışmalar ile görüş ve önerileri ele almak adına 4-9 Eylül tarihleri arasında "Program Çalıştayı" düzenlenecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla Ankara'da yapılması planlanan çalıştaya, MYK üyeleri, Parti Meclisi üyeleri, 81 il teşkilatı ve partililer katılacak.

        YENİ PROGRAM, DELEGENİN İRADESİNE SUNULACAK

        CHP tüzüğüne göre, parti programında değişiklik yapma yetkisi kurultayda bulunuyor. Çalıştay ile elde edilecek çıktılar sayesinde son hali verilecek olan yeni parti programı, kasımda yapılması beklenen 39. Olağan Kurultay'da 1323 kurultay delegesinin oyuna sunulacak. Program değişikliğinde karar yeter sayısı için kurultay üye tam sayısının salt çoğunluğu aranacak.

