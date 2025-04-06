CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuşuyor. Özel'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"1,5 yıl önceki iradesine sahip çıkan, eli kirlilerin, ağzı bozukların iftiralarına karşı burada CHP ne demektir dosta düşmana gösteren delegelerimize teşekkür ediyorum.

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Bir kara haftada CHP'ye, İBB'ye, İstanbul Barosu'na kayyum diye başlamışlardı. Birileri gücünü geçmişte seçimden, sandıktan alan sonra kimin kendisine oy verdiğini unutup, emekliyi unutup, asgari ücretliyi unutup zengin dostu olan, herkesten oy isteyip bir avuç çıkar çevresine hizmet edenler milletin gözünden düştükleri için, 31 Mart seçimlerini hazmedemedikleri için İstanbul'un seçilmiş belediye başkanına darbe girişimlerine karşı dik durup adayımızı belirlediğimiz haftada, aday adayımızın 31 yıl önceki diplomasını iptal ederek, ertesi gün polislerle kapısına dayanarak, 4 gün sonra yapılacak seçimlere kadar gözaltında tutarak, 4'üncü gün hakim karşısına çıkararak, tutuklama talep ederek artık milletle bir işlerinin kalmadığı, millete saygılarının kalmadığını tüm Türkiye ve dünyaya gösterdiler.

REKLAM 19 Mart darbesine girişenler, pazar sabahı Ankara'da, Anadolu'da ve 81 ilde milletin kalktığını, gören vatandaşlar büyük bir iş başardı. O irade milletin iradesi. Bizim peşinde gittiğimiz yok demokrasi yoludur. "DELEGELERİMİZ GEREKLİ CEVABI VERDİLER" Biz milleti sandığa davet ederken, o kötü akıl CHP'yi karıştırmaya niyetli akıl cuma günü partiye kayyum atamaya kalktı. Bu partiye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu partisine, yaptığı kurultaylarla Türkiye'nin gidişatına yön vermiş, işçi ve kadın haklarını tanımış bu partiye, Türkiye'nin önünü açmış bu partiye kayyum atamaya yeltendiler. O gün bir saniye bile düşünmeden bu kurultayın yeniden toplanmasını, kararını tazelemesini ve CHP'nin birliğini ve beraberliğini göstermesini istedik. O gün biz bu kararı verip de hızla başvuru yaparken, Arena'daki büyük salonu talep etmek istedik, 3 gün sonra cevap veririz dediler. İşte biraz önce yapılan seçimde delegelerimiz en iyi en net en sert şekilde gereli cevabı verdiler. "CHP'Yİ KİMSE TUTAMAZ" CHP artık evlerde oturmayan, sokaklardan çekinmeyen, meydanları dolduran, mücadeleyi nereye çağrılıyorsa orada veren dinamik bir partidir. Son birkaç ayda bizlere katılan 400 bin yeni üyemizle birlikte CHP bundan sonra her yaştan gençlerin partisidir, CHP'yi kimse tutamaz.

REKLAM Bugün bu güzel pazar gününde sizleri buraya getiren, aile olarak gördüğünüz CHP mensubu olmanızdır. Bu aile CHP'yi kuran ailedir. Bu partiye boşuna babaocağı demeyiz. Elbette herkes babaocağında doğar ama kimi uzağa gider. Herkes bilir ki bir gün başın sıkışırsa babaocağı oradadır. İşte o babaocağı Türkiye'nin bütün demokratlarına kapılarını açmıştır. En sağdan en sola kadar her görüşten ama bu ülkenin birliğini, dirliğini, gelecekte güzel günlerini savunan, bayrağıyla sorunu olmayan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu ülkeye gönül bağı olan herkesi yanımızda görüyoruz. "İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASI İÇİN ABD'DEN İCAZET ALDILAR" Siz Cumhuriyet'in kurulduğu topraklara evsahipliği eden ve hepimizin gözbebeği Atatürk'ümüzün emaneti kente sahip çıkanlarsınız. Maalesef birilerinin tren olarak gördüğü demokrasi treninden 31 Mart'ta indiler ve geçmişte Saraçhane'nin geçmişte mağduruyken, şimdi 19 Mart darbesinin sahibi oldular. İmamoğlu tutuklanmadan önce bütün darbeciler gibi 15 Temmuz'daki FETÖ'cülerin emir aldığı yere, Kenan Evren ve cuntasının emin aldığı yerle telefonlaştılar, İmamoğlu'nun tutuklanması için okyanus ötesinden icazet aldılar.

İlk günden beri söyledim, darbenin uygulayıcıları burada. Hepimiz biliyoruz ki bir irtibat da okyanusun ötesinde. Bu yaptıkları iş, Erdoğan'a sesleniyorum; milletten oy alıp seçilen Cumhurbaşkanı'na değil, cunta başkanı Erdoğan'a sesleniyorum. Çık ve bu kendinden sonraki cumhurbaşkanına yapmaya çalıştığın darbeyi, ABD'den icazet almadığını söyle. Birincisi; Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarımızın masumiyetini ortaya koyuyor. İkincisi; Türkiye'de yargının bağımsız olmadığını ortaya koyuyor. Üçüncüsü de işine geldiğinde oraya buraya sataşan, mandacı, himayeci diyen Erdoğan'ın ABD mandasının peşinde, Trump'ın himayesinin peşinde olduğunu gösteriyor. Cuntanın başına söylüyorum; seni yapılacak ilk seçimlerde elimizden ne ABD ne Trump kurtarır. "YALNIZ DEĞİLSİNİZ" MESAJINI ALDIK 19 Mart'taki darbe girişimini öğrenir öğrenmez, İstanbul'a hareket ettim. Her darbenin bir hedefi var, kişi olarak İmamoğlu. Sembol mekanı Saraçhane. Binaya gittim, emanetin olduğu yere girdim, 7 gün boyunca seçilmiş belediye meclis üyesi seçilene kadar ayrılmadım. İşte orada ilk gece, yalnız mı kalacaktık bambaşka bir şey mi yaşanacaktı? İstanbul Valiliği 5 günlüğüne eylemi, mitingi yasakladı. Tarihi yarımadanın etrafındaki köprüleri kapattılar, panzerleri, TOMA'ları doldurdular. İlk gün akşam önce 155 bin, sonra 220 bin, sonra 550 bin, sonra 1,2 milyon kişi geldi ve darbeyi püskürttü. Pazar günü 15,5 milyonun sokaklara dökülmesi de, milyonluk gece mitingleri de Maltepe'deki 2,2 milyonluk miting de 'yalnız değilsiniz, direnirseniz cuntacılara sizi yedirmeyiz' dedi Türk milleti.

"SİZE TESLİM OLMAYACAĞIZ" Milletin oylarıyla seçilene saygımız var. 47 yıl birinci parti olamadık, suçu millete atmadık. Erdoğan'ın partisi 22 yıl seçim kaybetmedi, suçu kendimizde aradık. 31 Mart'tan itibaren, partimiz 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi oldu. Bizim 47 yıl gösterdiğimiz sabrı 47 ay değil, 47 gün bile dayanamadılar. Bugün hep bir ağızdan bütün bakanları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve devletteki sıralı tüm bürokratlarıyla bizim cunta başkanı ifademize sözde tepki gösteriyorlar. Milletin seçtiğine saygı göstermeyen, seçtiklerini derdest etmek için kamu yetkisini kullanan, sandıktan kaçanlar cuntadır, cuntacıdır. Size teslim olmayacağız. Cuntanın mali ayağı da Mehmet Şimşek'tir, kimse bu adama itibar etmesin. Her seferinde ben bunu söylüyorum, açıklama yapıyor. Ey Mehmet Şimşek, MASAK'ta paldır kültür rapora imza atacak kimseyi bulamayınca, ne baskılar yaptığını, arkadaşlarına Erdoğan'ın şerrinden nasıl korktuğunu anlattığını bilmiyor muyuz? Madem MASAK sana bağlı kuruluştur, bir kez çıkıp böyle bir rapor, görevlendirme yok demiyorsun, düzmece rapordan 'haberim yok' diyorsun.

"İLK GÖREVİMİ YAPTIM, İKİNCİSİ..." 5 Kasım kurultayında, kurultay konuşmamda CHP kurultaylarının kimseden emir, talimat almayacağını, delegenin özgür karar vereceğini söylemiştim. Genel başkan seçildiğimde 1970'lerde Ecevit'in seçildikten sonra girdiği iki yerel, iki genel seçimde olduğu gibi CHP'yi birinci parti yapma görevi olarak görüyorum. Bu konuşmadan sadece 5 ay sonra CHP'nin genel merkezinde akşam burada babaocağını tüttürenlere ve Ankara'ya hizmet edenlerle ilk kez sel olmuşken o gün dedim ki size söz vermiştim, ışıkları hiç sönmemiş ve sönmeyecek olan babaevini gösterdim. CHP 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi. İlk görevimi yaptım. Bu partiyi gireceği ilk seçimlerde iktidar yapmak, Türkiye Cumhuriyeti'ni 100 yıl önce olduğu gibi ayağa kaldıracak CHP iktidarını kurmaktır. 7,2 MİLYON İMZA TOPLANDI Dünya siyasi tarihinin en büyük imza kampanyasını başlattık. Vatandaşların imza atarak İmamoğlu'na özgürlük talep ettikleri, Tayyip Erdoğan'a sandığı getirmek istediğini ilettikleri kampanyadır. Bu dünya siyaset tarihinin en büyük gensorusu, en büyük güvensizlik oyu olacaktır. Başardığımızda Türkiye'deki seçmenlerin yarısından bir fazlasını güvensizlik oyunu aldığımızda artık karşımızda gayrimeşru duruma düşmüş, sandığı getirmekten başka çaresi kalmamış bir iktidar olacak. Şu anda 7,2 milyon imzaya ulaştık bile.

Başta CHP üyeleri olmak üzere bu kampanyada katkı sağlamak isteyen tüm vatanseverleri bu düzene itirazı olan herkesi kampanyaya davet ediyoruz.