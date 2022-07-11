Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan kararı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci kez disipline sevk edilen ve kendisinden randevu talep eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile görüşmeme kararı aldı. Disiplin sürecinde görüşmesinin doğru olmadığını belirten CHP liderinin, Yüksek Disiplin Kurulu'nun bağımsız çalışacağı konusunda da garanti verdiği öğrenildi.
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan meclis toplantısı sırasında el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a söyledikleri ve bundan dolayı yapılan protestoya dans ederek karşılık vermesi partisinde tepkiye neden olmuş, MYK tarafından 14 Haziran tarihinde kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Özcan disipline sevk edildikten sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep etti. Ancak bu talebe Kılıçdaroğlu'ndan olumlu yanıt gelmedi.
Bolu Belediyesi'nin CHP'li meclis üyeleri Tanju Özcan'ın haberi olmadan yakın zamanda Ankara'ya gelip durumu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na bizzat anlattı. Ancak CHP liderinin meclis üyelerine, disiplin sürecinde Tanju Özcan ile görüşmesinin doğru olmayacağını ifade ettiği kaydedildi. Kılıçdaroğlu'nun Yüksek Disiplin Kurulu'nun da bağımsız karar vereceği konusunda garanti verdiği belirtildi.
25 TEMMUZ'DA GENEL MERKEZDE SAVUNMA YAPACAK
Disiplin süreci ise devam ediyor. Tanju Özcan 18 Temmuz'a kadar yazılı,25 Temmuz Pazartesi günü ise, genel merkezde sözlü savunmasını verecek. Habertürk'e konuşan Özcan, sürecin bir an önce tamamlanması gerektiğini ve uzamasının hem kendisi hem de partisi açısından yıpratıcı olduğunu kaydetti.
Özcan partiden ihraç edilmesi durumunda başka bir partiye geçmeyi düşünmediğini belirtti.
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