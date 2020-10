Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çanta" tepkisine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin hangi koşullarda olduğunu bilmiyorlar, kopmuşlar. Ben orada esnafın sorunlarından bahsettim, her şeyden bahsettim onun kafasında 50 bin dolarlık çanta kalmış. Kendileri ve aileleri her bakımdan örnek olmak zorundadır. Çocuklar açlıktan ölürken, siz 50 bin dolarlık çanta taşıyorsanız ben bunu söylerim" dedi.

CHP lideri, Çankaya'da Atatürk Spor Salonu'nun açılışı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Grup toplantısında Emine Erdoğan'ın çantasını Beştepe'de yakmasını söyleyen CHP liderine sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi.

"ESNAFIN SORUNLARINDAN BAHSETTİM"

CHP lideri şunları söyledi:

"Eğer bir ülkede Kübra bebek açlıktan ölmüşse ve siz Fransız mallarını boykot edin diyorsanız, topluma örnek olacak kişiler sizlersiniz. Ben devlet yöneticilerinin 50 bin dolarlık çantayla gezmesini doğru bulmam. Komşusu açken tok yatan bizden değil diyorsa sevgili peygamberimiz, bırakın komşuyu binlerce kişi açken siz binlerce dolarlık çanta takamazsınız. Bir boykot yapacaksınız önce siz yapacaksınız. Ben her yerde adaleti savundum. Adalet mahkemede dağıtılan bir şey değildir, vicdandadır. On milyonlarca gencimiz işsiz olacak, on binlerce çocuk yatağa aç girecek... Ben seninle konuşmaya her zaman hazırım. Kendine güveniyorsan, dünyaya meydan okuyorsan, yüreğin varsa çıkalım televizyona. Erdoğan sinirlerine hakim olan birisi değil. Hiçbir Osmanlı Padişahına nasip olmayacak kadar sarayı var. Bu saraylardan birisine gitsin otursun, yanına 'ekonomiden pembe masallar' diye bir kitap alsın okusun. Türkiye'nin hangi koşullarda olduğunu bilmiyorlar, kopmuşlar. Ben orada esnafın sorunlarından bahsettim, her şeyden bahsettim onun kafasında 50 bin dolarlık çanta kalmış. Kendileri ve aileleri her bakımdan örnek olmak zorundadır. Çocuklar açlıktan ölürken, siz 50 bin dolarlık çanta taşıyorsanız ben bunu söylerim."

"TÜRKİYE BU OLUMSUZLUKLARI AŞACAK"

MHP'nin başlattığı askıda ekmek uygulaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına yanıt veren CHP lideri, "Adam saraydan bakıyor herkesin keyfi yerinde, herkesin karnı doymuş, orada sorun yok. Askıda ekmek uygulamasını Sayın Bahçeli başlattı. Evine ekmek götüremeyen insanlar var. Doğru muydu, doğru. Onbinler var evine ekmek götüremeyen. Çöp konteynırından geçimini sağlayan onbinler var. Adamın dünyadan haberi yok. Cumhur olacaksın, vatandaşından korkuyorsun. Anıtkabir'de yandaşlara kendini alkışlatıyorsun. Türkiye Cumhuriyeti devleti fiilen yönetilmiyor. Ahlak, erdem, bilgi yok. Devlet savruluyor. Türkiye bu olumsuzlukları aşacaktır. En büyük güvence CHP'dir" dedi .