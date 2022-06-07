Kılıçdaroğlu: CHP eski CHP değil

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Konya ziyaretine ilişkin bilgi veren Kılıçdaroğlu, "Geniş bir kitleyle beraber olduk. Onların dertlerini dinledik" dedi. Kılıçdaroğlu, Konya'da da çiftçiye elektriğin ücretsiz verileceğini duyurdu.

"SADAT'ı sordular" diye sözlerini sürdüren CHP lideri, "Biz hayatta olduğumuz sürece, mücadele ettiği sürece SADAT ve benzerlerinden asla çekinmeyin, korkmayın. Milliyetçi, ülkücü kardeşlerime de seslendim" diye konuştu.

700 kişinin CHP'ye üye olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Her yerde, her ortamda CHP vardır. 81 ildeki bütün vatandaşlarımızla kucaklaşacağız. Biz bu ülkede var olan tüm sorunları çözmeye geliyoruz. Biz bu millete hizmet etmek için, hizmetkarı olmak için iktidarı istiyoruz diyoruz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Benim mücadele ettiğim alanlardan birisi de uyuşturucu baronları. Bunlar en büyük desteği iktidardan alıyorlar. Evlatlarımızı zehirleyen bu uyuşturucu baronlarına da sözüm; bütün uyuşturucu baronlarının saltanatına son vereceğiz. Onların burnundan fitil fitil getirmezsem bana da Kemal demesinler" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ, MEMUR, İŞÇİ MAAŞLARI VE ENFLASYON RAKAMLARI

Enflasyon rakamlarına dikkat çeken CHP lideri, "Enflasyonu düşük gösteriyorlar. Bu ne demek; emekliye, memura, yetime düşük maaş vereceğim diye baskı yapıyorlar. Memurun, işçinin, emeklinin hakkını neden vermiyorsunuz? Enflasyonu yapan sensin, büyüten sensin; hiçbir günahı olmayan memurun, işçinin, emeklinin hakkını nasıl alırım diye TÜİK'e müdahale ediyorsun. Hakkınızın yenmesini istemiyorsanız bize katılacaksınız" dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne hikmetse enflasyonu CHP yarattı demiyorlar. Ukrayna ile Rusya savaş halinde. İki ülkedeki enflasyon yüzde 16,4 ve 17,8. Savaş halindeki iki ülkede enflasyon bu. TÜİK'in baskılardan sonra açıkladığı oran ise yüzde 73. ENAG'a göre yüzde 160. TÜİK'in açıkladığı ÜFE 132.

Hazine ve Maliye Bakanı ilginç bir şey söyledi; 'Sadece devletin çözeceği bir problem olarak görmüyorum' dedi. Bu kadar bilgisiz insanların yönettiği ülke. Fiyat istikrarından sorumlu kurum Merkez Bankası ama bu yetki alınmış durumda.

Ekonomik buhrandan öyle noktaya geldiler ki, vatandaşı suçluyorlar. 'Sorunun bir kısmında vatandaşlarımızın tasarrufunu döviz cinsinde yapmaktaki ısrarları var' diyor. Bir devlet böyle yönetilmez. Bilgisiz, irfansız yönetemezsiniz. 'Bu vatandaşlar neden tasarruflarını dövize yatırıyor' diye düşünüyor mu? Sen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından neden dolarla borçlanıyorsun? Sen ihalelere dolar bazında garantileri nasıl verdin?

Gezi olayları dolayısıyla bu ülkenin gençlerine, kadınlarına nasıl hakaret edildiğini biliyorsunuz. Yarın döner size hakaret ederler. Devlet anaların ayaklarının altındadır. CHP eski CHP değil, siz de eski siz değilsiniz. Aynı değerleri savunuyoruz."

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK KAYNAK TRANSFERİ"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Nasıl oluyor da alt gelir gruplarından gelirler bir avuç üst gelir grubuna aktarılıyor? Millet fukaralaşırken tepede bir avuç insan milyar dolarlara sahip oluyor? Bunu anlatacağım. Cumhuriyet tarihinin en büyük kaynak transferini yaşıyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük ihaleleri veriyorlar. İkincisi, bu oligarklara Hazine'yi garanti ediyorlar. Üçüncüsü, gelir garantisi veriyorlar. Dördüncüsü, ABD'deki dolar enflasyonunu, Avrupa'daki Euro enflasyonunu vatandaşa yıkıyorlar. Beşincisi, 'Ya iktidar değişirse' diyorlar ve sözleşmeye yetkili İngiliz mahkemeleri olsun diyorlar. Nereyi yetkili kılarsanız kılın burnunuzdan fitil fitil getireceğim ve hakkı millete teslim edeceğim. Altıncısı, ek gelir garantisi veriyorlar.

8 karayolunun maliyeti 22 milyar dolar. Verilen garanti 59 milyar dolar. İstanbul Havalimanı'nı yaptırdılar, Atatürk Havalimanı'nı çalıştırmama sözü almışlar. Hastaneler, 13 şehir hastanesinin yatırım maliyeti 6 milyar dolar, verilen garanti 57 milyar dolar."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Faiz indireceğiz" açıklamasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "2018'den Nisan 2022'ye kadar bunların ödediği faiz 592 milyar. Faizi indireceğiz diyor, demek ki faiz artacak. Benim tek yüzüğüm var diyenler Manhattan'da gökdelenler yapıyor. Milletin yüzüne nasıl bakıyorlar?" dedi.