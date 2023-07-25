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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün, meclis kulisinde eski milletvekili Turan Tüysüz' ün yumruklu saldırına uğradığı bildirildi.

Sarıgül, olayın ardından düzenlediği basın toplantısında “Grup toplantısından çıktığım zaman geçmiş dönem milletvekili yanıma yaklaşarak bilmediğim konularda soru sordu. ‘Tanımıyorum yeri değil’ dedim. Uzaklaştım. Kendisi de konuşmaya devam etti. Parlamentoda bunların olması hoş değil. Böylesine talihsiz olayla karşı karşıya kalmak beni üzdü” dedi.

“Umuyorum ki parlamento çatısı altında bunlar olmaz” diyen Sarıgül, tartışmanın nedeninin alacak verecek meselesi olduğu iddiasını yalanlarken “Yıllar önceden tanıyorum. Çok değişmiş. Bir şey varsa randevu alırsın gelir konuşuruz. Son derece üzüldüm. İçeriğini de bilmiyorum. Milletvekili olduğunu da sonradan öğrendim. Konuşma şekli hoş değildi. Vekillik yapan arkadaşın nerede ne konuşacağını bilmesi lazım. Ben hemen uzaklaştım” ifadelerini kullandı.

Sarıgül, soru üzerine Tüysüz’den şikayetçi olmayacağını söyledi.

1970 Siverek doğumlu Turan Tüysüz, 2002 seçimlerinde CHP’den Şanlıurfa milletvekili olarak TBMM’ye girmiş, 2005 yılında parti içi bir tartışmanın ardından istifa ederek ANAP’a katılmıştı.