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        CHP 38.Olağan İstanbul İl Kongresi başladı

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38.Olağan İstanbul İl Kongresi başladı. Kongrede, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat yarışacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 09:39 Güncelleme: 08.10.2023 - 09:44
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        CHP İstanbul İl Kongresi başladı
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        Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi Haliç Kongre Merkezi'nde başladı.

        DHA'da yer alan habere göre Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı’nın ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi 08.00 itibarıyla başladı.

        Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, İl Başkanlığı için yarışacak.

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        600'den fazla il delegesinin oy kullanmasının beklenildiği kongre akşam saatlerine kadar sürecek. CHP İstanbul ilçe kongreleri geçen ay tamamlanmış; 39 ilçeden 14’üne yeni ilçe başkanları seçilmişti.

        Haliç Kongre Merkezi'nde sabah saatlerinden itibaren partililerin ve görevlilerin hazırlık yaptığı görüldü.

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        #son dakika
        #Özgür Çelik
        #Cemal Canpolat
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