CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yenilenen İstanbul seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Teşekkür ederim. Türkiye demokrasiye inananlarla gurur duyuyor ve bütün dünya Türkiye ile gurur duyuyor. Bütün samimiyetimle söylüyorum, demokrasiye inanan bütün dünya son seçimler dolayısıyla yine Türkiye'yle gurur duyuyor. Demokrasiye inananlar insanlar, demokrasiden yana tavır alanlar, demokrasiyi savunan insanlar sizlerle herkes gurur duyuyor. Şunu söylüyordum, Ben bu milletin ferasetine güveniyorum diye, halkımıza güveniyoruz, halkımızın iradesine güveniyoruz. Kapalı kapılar ardında demokrasiye darbe yapıldı, bu darbeyi İstanbul giderecek, Allah'ın izniyle 800 bin oy farkıyla biz bunu çözdük.

Her şey adalet yürüyüşle başladı. Adalet istedik adalet. Huzur istedik huzur. Hak istedik hak. Hak, hukuk, adalet dedik. Bütün dünyaya sesimizi duyurduk, herkese sesimizi duyurduk, Mısır'daki sağır sultana bile sesimizi duyurduk. Getirmek istemediler, engellemek istediler, bütün engelleri aştık, en son İstanbul seçimlerinde aştık.