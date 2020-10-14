CHP grubu kapalı olarak olağanüstü toplandı.

Toplanıda milletvekillerine seslenen Kılıçdaroğlu kısa bir değerlendirme yaptı.

CHP lideri, Enis Berberoğlu süreciyle ilgili, "Biz haklıyız. Sabırlı ve sağduyulu davranacağız. Bekleyeceğiz" dedi.