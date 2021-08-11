Cezayir'de orman yangınları: 42 ölü!

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Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman yaptığı açıklamada, ülkedeki birçok eyaleti kasıp kavuran orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 25'i asker 17'si sivil olmak üzere 42'ye yükseldiğini duyurdu.

Başbakan Abdurrahman, hükümetin uluslararası toplumdan yardım istediğini ve yangınları söndürmek için uçak kiralamak üzere ortaklarla görüşmelerde bulunduğunu ifade etti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, ülkenin çeşitli bölgelerine yayılan orman yangınlarında 25 askerin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Tebbun yaptığı yazılı açıklamada, "Bejaia ve Tizi Ouzou dağlarında çıkan yangınlardan yüzden fazla vatandaşı kurtarmayı başaran Ulusal Halk Ordusu'nun 25 üyesinin şehadet haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimizin ruhları önünde saygıyla eğiliyoruz. Şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum" demişti.

TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'de orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir’in birçok kentinde devam eden orman yangınlarında sivillerin ve tahliye operasyonlarına katılan 25 askerin hayatını kaybetmesinin üzüntüyle öğrenildiği" vurgulandı.

Açıklamada "Yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Cezayir halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.