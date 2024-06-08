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        Cemal Reşit Rey'de LED ekranın devrilme anı kamerada

        Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bir okulun mezuniyet töreninde dev LED ekranın devrilme anı kameralara yansıdı. Olayda 3 veli ve 3 öğrenci yaralanmış, 13 kişinin ifadesi alınmıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 10:47 Güncelleme: 08.06.2024 - 10:47
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        LED ekran böyle devrildi!
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        Şişli'de, Eler Eğitim Vakfı Okulları'nın (ELEV) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılan yıl sonu gösterisi ve mezuniyet töreninde, dev LED ekran sahnedekilerin üzerine devrildi. Olayda, 3 veli ve 3 öğrenci yaralanırken, 1 velinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Aralarında okul yöneticileri, LED ekran teknisyenleri ve konser salonundaki teknik servis görevlilerinin de bulunduğu 13 kişinin ifadeleri alındı. LED ekranın devrilme anı kameralara yansıdı.

        Olay, saat 22.15 sıralarında Harbiye Mahallesi Dar'ül Bedayi Caddesi'ndeki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ELEV okullarının yıl sonu gösterisi ve mezuniyet töreninin bitiminin ardından öğrenciler, öğretmenleriyle sahnede fotoğraf çektirmek istedi. Fotoğraf çekimi sırasında sahnedeki dev LED ekran devrilmeye başladı. Durumu fark eden öğrenci, öğretmen ve velilerin büyük çoğunluğu sahneden atladı. Yaşanan kargaşa sırasında, 1 velinin ayağı devrilen ekranın altında kalarak yaralanırken, 2 veli ve 3 öğrenci ise hafif şekilde yaralandı.

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        Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ayağı ekranın altına sıkışan veli, konser salonu görevlileri ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaşananlar sonrası fenalık geçiren bazı öğrenci ve veliler polis tarafından sakinleştirildi.

        Aralarında okul yöneticileri, LED teknisyenleri ve konser salonundaki teknik servis görevlilerinin de bulunduğu 13 kişi, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

        'BİR VELİ EKRANIN ALTINDA KALDI'

        Dev LED ekranın devrildiği sırada sahnede olduğunu belirten Oya Kayaalp “ELEV Okulları'nın Cemal Reşit Rey'de mezuniyet ve yıl sonu gösterisi vardı. Gösteri bittikten sonra mezun olan çocuklar sahneye çıktılar, öğretmenleriyle fotoğraf çekiliyorlardı. Ben de sahnedeydim. O sırada sahnenin eğildiğini gördüm, çocuklar ve veliler geri çekildiler. Bir veli altında kaldı, bacağından yaralandı. Onun çocuğu da yerdeydi. Onun çocuğunu ben aldım ve uzaklaştırdım. O beyefendinin eşi de yaralandı. Başka birkaç çocuğun da omuzu çizildi" dedi.

        OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜNTÜ ALAN VELİLERE SALDIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

        Yaşananlar sonrası fotoğraf ve video çekmeye çalıştıkları için okul yöneticilerinin kendilerine saldırmak istediğini iddia eden Kayaalp “Okul müdürü fotoğraf çektiği için eşimin üzerine yürüdü, başka bir kişi de ona tekme atmaya çalıştı. Okulun sahibi de benim üzerime yürüdü, hakaret etti. Herkes şok oldu, çocuklar mezuniyet töreninde şok oldu. Yaralanan kişinin bacağı ezilmişti, eşi de yaralanmıştı. Başka çok ciddi bir şey yoktu. Öğrencileri çıkışta gördüm, kanayan yerleri vardı.ö diye konuştu.

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        'PROGRAM SONA ERMEDEN EKRANI SÖKTÜKLERİ SÖYLENİYOR'

        Oya Kayaalp, sahnede fotoğraf çekimi yapılırken ekranın sökülmeye başlandığı iddiasında bulunulduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

        Bir çocuğun söylediği; çocuklar sahnedeyken ekranı sökmeye başladıkları. Program sona ermeden, biz sahnedeyken, müzik çalıyorken, herkes fotoğraf çekiliyorken, ekranı söktükleri söyleniyor.

        'KÜÇÜK OLAN ÖĞRENCİLER DEV EKRANA YASLANDI'

        İsmini vermek istemeyen bir kişi ise “Mezuniyet töreni vardı özel bir okulun. Mezuniyet bitti son kısıma gelindi, kepler havaya atıldı. Kepler fırlatıldıktan sonra fotoğraf çekilmek için veliler sahneye geldi. O sırada bazı küçük olan öğrenciler dev ekrana yaslandı. Onların yaslanmasından dolayı ekran biraz gevşedi. Öğrenciler çekilince ekran yavaş yavaş düştü. İki tane velinin üzerine düştü, veliler yaralandı" şeklinde konuştu.

        DEV EKRANIN DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

        Mezuniyet töreni sonunda veliler ile öğrencilerin fotoğraf çekilmek için sahneye çıktığı esnada dijital dev panonun devrildiği o anlar kameraya yansıdı.

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