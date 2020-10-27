Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Tedavisinin evde devam ettiğini duyuran Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 testim pozitif çıktı. An itibariyle evde tedavim devam ediyor Dualarınızı esirgemeyin." ifadelerini kullandı.