Vedat Muriç transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir'in peşinde olduğu golcü oyuncu için Çaykur Rizespor'dan bir açıklama yapıldı ve "Fenerbahçe ile anlaştık" denildi.

Çaykur Rizespor'un resmi Twitter hesabından Yılmaz Bal'ın imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Çaykur Rizespor Kulübü olarak Fenerbahçe Kulübü ile Vedat Muriç’in transferi için her konuda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuz Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürmektedir.”

Vedat Muriç geçen günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kulüp başkanı Hasan Kartal ile transferine ilişkin konularda görüş ayrılıkları olduğu için sözleşmesinin sonuna kadar Çaykur Rizespor'da kalacağını duyurmuştu.