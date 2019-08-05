Çavuşoğlu'nun sözlerinden satır başları:

"Çevremizdeki bölgeler ve siyasal ortam müthiş bir değişim yaşamakta. Soğuk Savaş'ı takiben ortaya çıkan tek kutupluluk kısa sürdü. Belirsizlik her yerde hakim. Ekonomik güç mücadelesi krizleri körüklüyor. Küresel barış, refah ve istikrar için tesis edilen kuruluşlar etkisiz. Ülkemize yönelik riskler ve tehditler var. Riskleri fırsata dönüştürmek lazım. Bu ortamda muhtelif senaryoları hesaba katan, krizlere çözüm üreten bir dış politikamız var. Önümüzdeki birkaç yıl çok önemlidir. Dış politikanın çıpası milli ve evrensel değerlerdir. Devletimizin temel ilkeleri ve milletimizin iradesi bellidir.

Türkiye ve Türk milleti dik durmuş, milli gücünü hep haklının yanında kullanmıştır. 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde Avrupa'nın ilk etnik temizlik girişimini Kıbrıs'ta Türkiye durdurmuştur. Dünyada 70 milyondan fazla insan evini terk etmişken, bu konuda zorluklara göğüs geren Türkiye olmuştur.

Kıta sahanlığımızda faaliyetlere başlayan Fatih sondaj gemisinden sonra, Yavuz sondaj gemimiz de çalışmalara başladı. Bizim isteğimiz zenginliklerin hakça paylaşılması. Siyasi bir örgüt olan Avrupa Birliği mahkeme gibi hareket edemez. Kıbrıs bizim milli davamızdır. Hiçbir çözüm modelini dışlamıyor, herhangi bir modeli de dayatmıyoruz. Yunanistan'ı bölgede tüm konularda kazan-kazan ilkesi çerçevesinde bir ortak olarak görmek istiyoruz. Gelin halklarımızın refahı için birlikte çalışalım. Bu bölgeye ilgi gösteren herkese mesajımız tektir. Bizimle işbirliği zemininde buluşun, herkes kazansın.

Irak ve Suriye'de huzur tesis edilmeden Ortadoğu'da denge kurulamaz. Irak ve Suriye'nin kendi ayakları üstünde durması bölgedeki barışa katkı sağlayacaktır. Irak'ın yeniden imarı tarihi bir projedir. Pençe harekatıyla gösterdiğimiz gibi bu kadim toprakların PKK'dan temizlenmesi için elimizden geleni yapmaktan geri durmayacağız.

Son zamanlarda rejim ve destekçilerinin İdlib'dek saldırıları engellemeye çalıştık. Tüm dünyayı bize destek olmaya çağırıyorum. Aksi takdirde İdlib'deki bir insani dramın 2015'i aratmayacağını düşünüyorum. Bu çabalarımız komşuluk hukukunun da bir gereğidir. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile istikrara kavuşturduğumuz topraklara yaklaşık 340 bin Suriyeli dönüş yaptı. Mücadelemizi aynı kararlılıkta sürdüreceğiz.

ABD ile ilişkilerimizde görüş farklılıklarını azaltmak, iş birliğini sürdürmek istiyoruz. ABD'nin somut adım atması gerekiyor. ABD'nin Suriye'de YPG ile angajmanını sonlandırmasını ve FETÖ yapılanmasına yönelik iade taleplerimize olumlu yanıt vermesini bekliyoruz.

ABD'den yapıcı yaklaşımların gelmesi durumunda ilişkilerimizde birlikte düşünme dönemine dönmemiz mümkündür.

Bölgemizdeki önemli aktörlerle ilişkilerimize önem veriyoruz. Bu münasebetlerin temelini karşılıklı çıkarlar oluşturuyor. Bu durum 3. ülkelere bakışımızı etkilemiyor. Rusya ile anlaştığımız ve anlaşamadığımız konularda işbirliği imkanları sağlamaya devam edeceğiz. Ukrayna lideri Zelenskiy'i ülkemizde ağırlamaktan onur duyacağız."