Cansız bedeni bulunmuştu! Döve döve öldürdüler!

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık iki ay önce yakınlarının kayıp ilanı verdiği Murat Ç.'nin cansız bedenini, Defne ilçesine bağlı Dursunlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda halıya sarılı şekilde buldu.

AA'da yer alan son dakika haberine göre Murat Ç.'nin cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, irtibatlı olduğu kişileri takibe alarak çok yönlü çalışma başlattı.

Ekipler, Murat Ç.'nin uyuşturucu ticaretinden kaynaklı alacak verecek meselesi yüzünden dövülerek öldürüldüğü bilgisi üzerine 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki ifadelerinde cinayeti itiraf ettikleri öne sürülen zanlılar adliyeye sevk edildi.