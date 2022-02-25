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SON DAKİKA - CANLI | Rusya'dan Ukraynalı sivillere saldırı! Kiev’de sıcak saatler yaşanıyor... Ukrayna Rusya savaşı son durum! Ukrayna'da son gelişmeler

Son dakika | Rusya'dan Ukraynalı sivillere saldırı! Kiev’de sıcak saatler yaşanıyor…

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik savaş ilan etmesiyle ve harekatın başlamasıyla birlikte can kayıpları devam ediyor. Son dakika bilgisine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rusya askeri ve sivil hedefleri vuruyor" açıklamasında bulundu. Rus askerleri çeşitli noktalardan Ukrayna topraklarına girerken son olarak başkent Kiev'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Rus hava kuvvetleri ise ülke genelindeki stratejik ve askeri noktaları hedef alıyor. Ukraynalı vatandaşlardan ise Avrupa'ya gözler başlamış durumda. İşte, Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri...

25.02.2022 - 08:46 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Ukrayna Rusya savaşında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor... Rusya askerlerinin başkent Kiev'e girmesi beklenirken, son duruma baktığımızda saldırılar sonucunda Ukrayna'da 137 asker ölürken 116 yaralı kayıtlara geçti. 

    Başkan Zelensky yaptığı açıklamada ana hedefin kendisi olduğunu belirtti ve Ukrayna'nın NATO'ya alınmasından korktuklarını ifade etti. İşte Rusya Ukrayna savaşından son durum...

    UKRAYNA RUSYA SAVAŞI NEDEN BAŞLADI? - TIKLAYINIZ

    RUSYA VE UKRAYNA ASKERİ GÜÇ KARŞILAŞTIRILMASI - TIKLAYINIZ

    RUSYA UKRAYNA SAVAŞI SON DAKİKA - 24 ŞUBAT 

    Rus askerleri kısa sürede Ukrayna topraklarına girerken birçok askeri ve stratejik nokta hedef alındı. Rusya Ukrayna savaşı son durum haberleri ajanslar tarafından duyurulurken bölgeden de peş peşe son dakika gelişmeleri geliyor. Edinilen son bilgiye göre, Rus güçleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'e girdi.

    İşte, Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili canlı ve son dakika haberleri...

  • ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray Durum Odasında ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelmiş, "Çok ağır, yıkıcı yaptırımlar açıklayacağız" demişti

    Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    "175 bin asker Ukrayna sınırına yığıldı. Putin her türlü iyi niyetli çabayı reddetti. Uluslararası hukukun ihlal edildiğini gördük.

    'Ukrayna kimyasal silahlar kullanacakmış, soykırıma hazırlanıyormuş' gibi iddialar gördük. Burada iki yeni bağımsız cumhuriyet egemen Ukrayna topraklarda Rusya tarafından tanındı.

     

  • "PUTİN SONUÇLARINA KATLANACAK"

    Putin bir savaş ilan etti. Ukrayna'daki tarihi kentlere füzeler düşmeye başladı. Tankların ilerlediğini gördük. Biz şeffaf şekilde Rusya'nın planlarını paylaştık. Putin saldırgan kişidir burada. Savaşı tercih etmiştir. Şimdi kendisi ve ülkesi sonuçlarına katlanacak.

    Rus ekonomisine hem şimdi hem zaman içinde yaptırımların etki edeceğini düşünüyoruz. Uzun süre etkisi olacak şekilde yaptırımları tasarladık. Bunu açıkça söylemek istiyorum. Aylardır bir koalisyon ortaya koyuyoruz.

    Dünyanın yüzde 50'sini temsil eden bir gruptan bahsediyoruz. AB'ye üye devletler, BAE, Japonya. Rusya'nın dolar üzerinden euro, pound ve yen üzerinden ticaret yapma yeteneğini kısıtlayacağız. Rusya ordusunun finansmanını kısıtlayacağız.

  • RUSYA UKRAYNA SAVAŞI DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR - 24 ŞUBAT

    17.55: Reuters'ın yerel yetkililerden alıntıladığı habere göre, Ukrayna’nın güneyindeki Herson kenti artık Ukrayna kontrolünde değil.

    17.29: Reuters: Rus güçleri Donetsk’te bir hastaneyi vurdu, 4 kişi hayatını kaybetti.

    17.25: Odessa'dan kalkarak Romanya'ya giden bir Türk gemisine bomba isabet etti. Yasa Jüpiter isimli gemi isabet aldı, can kaybı olmadı.

    17.20: Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov: 114 Ukrayna askeri teslim oldu, 74 askeri tesis imha edildi.

     

  • 16.52: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan ilk açıklama: Halen uluslararası hukuk ve sorumluluklara dönme şansımızın olduğunu umuyoruz.

    16.44: ABD Başkanı Biden, Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı.

    16.35: Ukrayna, Belarus topraklarından 4 balistik füze fırlatıldığını da açıkladı.

     

    16.00: Avrupa Birliği ve NATO'dan yapılan ortak açıklamada, "Putin Avrupa'ya savaşı geri getirdi, bedeli ağır olacak" ifadeleri kullanıldı.

    15.28: Ukrayna Sınır Güçler: Rus güçleri Kiev bölgesine girdi.

    15.00: İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Putin, Ukrayna'ya yönelik bu sebepsiz saldırıyı başlatarak kan dökme ve yıkım yolunu seçti. Önümüzdeki günler karanlık görünüyor. Biz Ukrayna'nın yanındayız.

    14.35: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg öğle saatlerinde tekrar açıklamada bulunarak "Kaybedilen hayatlardan Rusya sorumlu olacak" dedi. Stoltenberg "Askerlerimiz ve yüzlerce jet hazır bekliyor" dedi ve "Yeni kararlı ve daha güçlü bir şekilde birlikte çalışmalıyız. Demokrasi her zaman otokrasiye karşı kazanacaktır." diye ekledi.

    14.20: Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatına ilişkin Kremlin'den yapılan ilk açıklamada "Süreyi Putin belirleyecek" denildi.

    14.04: Türkiye Dışişleri Bakanlığı, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna’ya yönelik olarak başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz." açıklamasında bulundu.

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