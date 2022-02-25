16.52: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan ilk açıklama: Halen uluslararası hukuk ve sorumluluklara dönme şansımızın olduğunu umuyoruz.

16.44: ABD Başkanı Biden, Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı.



16.35: Ukrayna, Belarus topraklarından 4 balistik füze fırlatıldığını da açıkladı.

16.00: Avrupa Birliği ve NATO'dan yapılan ortak açıklamada, "Putin Avrupa'ya savaşı geri getirdi, bedeli ağır olacak" ifadeleri kullanıldı.

15.28: Ukrayna Sınır Güçler: Rus güçleri Kiev bölgesine girdi.

15.00: İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Putin, Ukrayna'ya yönelik bu sebepsiz saldırıyı başlatarak kan dökme ve yıkım yolunu seçti. Önümüzdeki günler karanlık görünüyor. Biz Ukrayna'nın yanındayız.

14.35: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg öğle saatlerinde tekrar açıklamada bulunarak "Kaybedilen hayatlardan Rusya sorumlu olacak" dedi. Stoltenberg "Askerlerimiz ve yüzlerce jet hazır bekliyor" dedi ve "Yeni kararlı ve daha güçlü bir şekilde birlikte çalışmalıyız. Demokrasi her zaman otokrasiye karşı kazanacaktır." diye ekledi.

14.20: Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatına ilişkin Kremlin'den yapılan ilk açıklamada "Süreyi Putin belirleyecek" denildi.

14.04: Türkiye Dışişleri Bakanlığı, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna’ya yönelik olarak başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz." açıklamasında bulundu.