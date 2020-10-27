İşte Duygu'nun katiline istenen ceza!

Gaziantep'te 13 Ağustos'ta meydana gelen olayda, Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde oturan Duygu Delen (17),4. katta bulunan evinin balkonundan düşerek ölmüştü. Olayla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

İHA'da yer alan habere göre Duygu Delen'in evinde bulunan ve tutuklanan arkadaşı Mehmet K. hakkında hazırlanan iddianame de tamamlandı. Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, Mehmet K.'nın "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

"ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI" DA VAR

Tutuklanan şüpheli hakkında, "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından da çeşitli oranlarda hapis cezası istendi.