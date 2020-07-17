Kocaeli’de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emrah Durmaz’ın annesi Fatma Durmaz’ı öldürmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Emrah Durmaz iddianamede yer alan ifadesinde yatmadan önce annesini öldürmeyi planladığını ve geceleri annesinin yansımasını koltukta gördüğünü söyledi.
Caner Aktan'ın haberine göre olay, 24 Şubat 2020 tarihinde Kocaeli’nin Kandıra İlçesi'nde meydana geldi. Balaban Mahallesi Çarıklı mevkiinde bulunan evde annesi Fatma Durmaz (64) ile birlikte yaşayan Emrah Durmaz (31) gece 04.00 sıralarında evde bulunan av tüfeği ile annesinin karın boşluğuna iki el ateş etti. Kandıra Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Fatma Durmaz hayatını kaybetti. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Emrah Durmaz’ı gözaltına aldı.
JANDARMADAKİ İFADESİ İDDİANAMEDE YER ALDI
Durmaz, alınan ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ise tamamlandı, iddianame düzenlendi. Üst soydan akrabayı kasten öldürme suçlamasıyla hazırlanan iddianame Kocaeli 7’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Emrah Durmaz’ın jandarmada karakolunda verdiği ifadeye yer verildi.
'KOLTUKTA ANNEMİN YANSIMASI VARDI'
Emrah Durmaz ifadesinde, olay günde evde kendisi ve annesinden başka kimsenin olmadığını, 8 yıldır psikolojik sorunlar yaşadığını, yatmadan önce annesini öldürmeyi planladığını, geceleri uykudan uyandığında annesinin yansımasını koltukta gördüğünü, annesinin yansımasına ateş ettiğini ancak yansımanın kaybolmadığını söyledi.
'ABİ BENİ ÖLDÜRECEKLER'
Bilgi sahibi olarak Emrah Durmaz'ın ağabeyi Hasan Durmaz'ın ifadesine de başvuruldu. Ağabey Hasan Durmaz, kardeşinin psikolojik sorunlar yaşadığını, sürekli intihar etmek istediğini, sık sık "Abi beni öldürecekler" dediğini, kulaklarına ve gözlerine kamera yerleştirildiğini söylediğini belirtti. Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan Emrah Durmaz, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
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