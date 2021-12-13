Cani babanın şiddet geçmişi ortaya çıktı!

DHA

Pendik'teki evinde 7 yaşındaki kızının boğazını keserek öldüren, Habip Öztürk, aynı bıçakla intihar girişiminde bulunmuştu.

DHA'nın haberine göre, Habip Öztürk'ün eşine ve kayınvalidesine de daha önce şiddet uyguladığı, çalışmak için gittiği Arnavutluk'tan da yaklaşık 1.5 ay önce döndüğü öne sürüldü.

EŞİ İLE AYRI YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Kadın kuaförü Habip Öztürk aralarındaki sorunlar nedeniyle bir süredir eşi ile aynı evde yaşamadığı ve işsiz olduğu öğrenildi. Öztürk'ün Cinayeti işlemeden önce de sosyal medya hesabından kızı ile fotoğraf paylaştığı, o fotoğrafa 'Seni çok seviyorum güzel kızım' yazdığı ortaya çıktı.

Babası tarafından öldürülen Defne'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan dedesi tarafından alındı. 7 yaşındaki Defne Öztürk'ün cenaze namazı kılınmak üzere Tepebaşı Camii'ne götürüldü. İntihar girişiminde bulunan Habip Öztürk'ün hastanedeki tedavisi devam ediyor.

"ÖNCE ÇOCUĞU KESMİŞ SONRA KENDİNİ KESMİŞ"

Habip Öztürk'ün komşusu “Biz seslerini duyduk, biz sese çıktık. Çok iyi insanlardı, eşiyle birlikte çalışıyorlardı. Güzel çalışıyorlardı sonradan ne olduğu bilmiyoruz, biz de iki senedir köydeydik. Önce çocuğu kesmiş, sonra da kendini kesmiş. Bir de yardım istemiş sonrasında" dedi.