Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan Midilli Adası'na geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan fiber teknenin batması sonucu 3 kadın ve 1 bebek öldü, kayıp bir kişi ise aranıyor.



Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup düzensiz göçmen, Ayvacık'ın Kadırga Burnu mevkisinden Ege Denizi'ne açıldı.



İran ve Afganistan uyruklu 15 kişiyi taşıyan fiber tekne bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle battı.



Bölgede devriye görevini yürüten sahil güvenlik ekipleri durumu fark ederek müdahalede bulundu.



Teknede bulunan düzensiz göçmenlerden 4'ünün cesetlerine ulaşıldı. Kayıp olduğu belirtilen bir kişinin bulunması için sahil güvenlik ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.



Cesetlerin 3'ünün kadınlara, birinin ise bir bebeğe ait olduğu öğrenildi.



Sağ kurtarılan 10 kişi Ayvacık ile Balıkesir'in Edremit ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.