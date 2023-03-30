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Kan donduran görüntü! Cami önündeki ağacın dibine cenin gömdüler

İstanbul Avcılar'da kan donduran bir görüntü kaydedildi. İlçede bir cami önündeki ağacın dibine cenin gömen 2 kişi tespit edilerek gözaltına alındı

Giriş: 30.03.2023 - 16:41 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Cami önündeki ağacın dibine cenin gömdüler!
DHA

Avcılar'da cami önündeki ağacın dibine cenin gömen biri kadın iki kişi yakalandı.

DHA'da yer alan habere göre ilçede bulunan Merkez Camii'nin önündeki ağacın dibine cenin gömen biri kadın iki kişi hızla uzaklaştı.

Bu kişileri gören mahalledeki bir çocuk ağacın dibini kazdı. Poşette cenin olduğunu gören çocuk, cami yetkililerine bilgi verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Cenin otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, caminin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Kısa sürede tespit edilen iki kişi gözaltına aldı. Caminin güvenlik kamerası görüntülerinde, yaklaşık 15 dakika cami önünde kalan iki kişinin uzaklaşmadan önce ellerini açarak dua ettikleri görülüyor.

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