Avcılar'da cami önündeki ağacın dibine cenin gömen biri kadın iki kişi yakalandı.

DHA'da yer alan habere göre ilçede bulunan Merkez Camii'nin önündeki ağacın dibine cenin gömen biri kadın iki kişi hızla uzaklaştı.

Bu kişileri gören mahalledeki bir çocuk ağacın dibini kazdı. Poşette cenin olduğunu gören çocuk, cami yetkililerine bilgi verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.