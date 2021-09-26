Cami çıkışı kanlı pusu! Kan davası peşini bırakmadı

Kan davası nedeniyle 4 yıl önce Diyarbakır’dan Denizli’ye göç eden aile, bitmeyen husumetin kanlı sonundan kurtulamadı. Kan davası yüzünden memleketini terk eden evin babası, cami çıkışı kurulan pusuyla öldürüldü.
Olay, Denizli’nin Honaz ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Veysi Özbey (72), yatsı namazını kıldığı Yeni Camii'den evine gitmek üzere çıktı. Özbey'in çıkışını bekleyen kimliği belirsiz bir şüpheli, saklandığı ağaçların arasında çıkarak ateş etti. Başından isabet alan yaşlı adam kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Honaz Devlet Hastanesine kaldırılan Özbey, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
EVİN ÖNÜNDE ŞÜPHELİ ŞAHISLAR GÖRÜLMÜŞ
İddialara göre Özbey ailesi, 2017 yılında kan davası nedeniyle Diyarbakır'dan Honaz ilçesine taşındı. 4 yıldır sessiz bir yaşam süren aile üyeleri, geçen yıllarda koruma kararı aldıkları öğrendi. Geçen günlerde evin çevresinde şüpheli şahısları fark etmeleri üzerine dışarıya çıkmayan aile üyelerinin ilk beyanlarına göre, olayın bu kan davası nedeniyle gerçekleştiğini belirttikleri öğrenildi.
Olayın ardından ilçenin tüm giriş ve çıkışları tutulurken, kimliği belirsiz şüphelileri yakalamak için geniş çağlı soruşturma başlatıldı.
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