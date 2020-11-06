İHA

Olay, Turgut Özal Mahallesi 50’nci sokakta meydana geldi. İddiaya göre, genç kadın 4’üncü kattaki evlerinin camında temizlik yaparken metrelerce yüksekten çocuk parkına düştü.

İHA'nın haberine göre, parkın korkuluklarına çarpan kadın ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar ve kadının ailesi sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kadının ailesi uzun süre göz yaşı döktü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde ağır yaralı olan kadına uzun süre kalp masajı yaptı, daha sonra çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kadının düştüğü yere gelen polis ekipleri parkın çevresine şerit çekerek konuyla ilgili çok yönlü incelemeye başladı.