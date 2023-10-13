POLİSİ ŞEHİT EDEN ÇORAK´IN UYUŞTURUCU YÜZÜNDEN ANLAŞMAZLIK YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ermiş'i şehit eden Çorak gözaltına alınırken evinde yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu bulundu. Ekipler bu sırada kapının önünde ateş edenlerin de tespit edilmesi için çalışmalarına devam etti. Yapılan incelemelerde şüpheli Muhammet Berke Çorak´ın kapısının önünde ateş edenlerin `Ceco İsa Grubu´ olarak bilinen çete üyeleri olduklarını belirledi.