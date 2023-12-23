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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Büyükçekmece'de apartmanın önünde el bombası bulundu

        Büyükçekmece'de apartmanın önünde el bombası bulundu

        Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu. Polis olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 15:39 Güncelleme: 23.12.2023 - 16:02
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        Apartman önünde el bombası!
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        Büyükçekmece ilçesi Pınartepe Mahallesi'nde bir apartmanın önünde temizlik görevlileri pimi takılı el bombası buldu.

        Görevliler, polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen ekipler, binanın önüne şerit çekerek sokaktan geçişleri yasakladı.

        Öte yandan olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri de adrese geldi. Olay yerinde polis ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.

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        #Büyükçekmece
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