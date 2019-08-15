SON DAKİKA!

Merkezi yönetim bütçesi temmuz ayında 9.9 milyar TL fazla verdi. Bütçe Ocak-Temmuz döneminde ise 68.7 milyar TL açık verdi.

Faiz dışı fazla Temmuz'da 17.6 milyar TL oldu. Ocak-Temmuz döneminde 10.2 milyar TL faiz dışı açık verildi.

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