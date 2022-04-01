Bursa’da gökyüzünü toz kapladı!

Bursa’nın Kestel ilçesinde etkili olan rüzgâr, yerdeki tozları kaldırdı. Gökyüzünü kaplayan toz tabakası ve hortumu andıran görüntüler vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı.

İHA'nın haberine göre Meteoroloji, Bursa ve çevre illerde rüzgârın etkili olacağı yönünde uyarılarda bulunarak, vatandaşların tedbirli olmasını istedi.