18 saat sonra kontrol altında

Bursa'da ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yaklaşık 60 hektarlık ormanlık alan yanarak küle döndü. Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu yangın sabaha karşı kontrol altına alındı. Yangının ormanlık alana verdiği zarar dron ile havadan görüntülendi.
Osmangazi ilçesine bağlı Karaıslah, Güneybudak ve Soğukpınar arasındaki çam ormanlarında etkili olan orman yangını, 60 hektar alanı küle çevirdi. Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye ekipleri, BUSKİ ve çevre illerden gelen arazözler yangına müdahale etti.
KONTROL ALTINA ALINDI
Rüzgar nedeniyle sürekli büyüyen yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu sabaha karşı kontrol altına alındı. Bursa Valisi Yakup Canbolat basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Yaklaşık 60 hektar alanın zarar gördüğünü'' söyledi.
DOZERLER İLE YENİ YOLLAR AÇILDI
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına dozer yardımıyla alternatif yollar açıldı. Ekipler arazözler ile birlikte yangına farklı açılardan müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı.
ÇANAKKALE’DEKİ YANGIN DA 18 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde başlayan orman yangını 18 saat sonra kontrol altına alındı.
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Toluklar köyünde tarım arazisinde saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, ormanlık araziye sıçradı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle ilerlemeye başlayan alevler Külcüler ile Çırpılar köyü arasındaki ormanlık araziye ulaştı. Yangın gece saatlerinde de bölgede etkili olan lodos fırtınası nedeniyle ilerlemeye etti. Sabaha kadar süren söndürme çalışmaları netice verdi.
Yaklaşık 18 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Konuya ilişkin Orman Genel Müdürlüğü Twitter adresinden yapılan açıklamada; “Bursa- Osmangazi, Çanakkale -Bayramiç Bilecik - Merkez’de çıkan orman yangınlarını kahramanlarımızın mücadelesi sayesinde kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerine yer verildi.
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