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Bursa'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Bursa'da feci bir zincirleme kaza meydana geldi. Olayda 4 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı

Giriş: 05.02.2023 - 14:05 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Bursa'da zincirleme kaza! 4 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da zincirleme kaza! 4 kişi hayatını kaybetti
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AA

Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

AA'da yer alan habere göre Kuzey Marmara Otoyolu Selçukgazi mevkisinde İstanbul istikametine seyir halinde olan sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2'si otomobil, 2'si cip olmak üzere 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

BURSA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Hayatını kaybedenlerin tamamının kadın, yaralılardan ikisinin de çocuk olduğu öğrenildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Kazada 6 kişinin de yaralandığını belirten Canbolat, şunları kaydetti: "Selçukgazi tünelinden sonra İstanbul istikametinde bir araç muhtemelen arıza yapıyor. Arıza yapınca arkadan gelen araçlar zincirleme kazaya sebebiyet veriyor. Şu anda 4 ölü var maalesef. Yaralıların tamamı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İkisinin durumu ağır. Olaya müdahale ediliyor. Yol trafiğe kapalı. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından yolu açacağız. AFAD ve diğer ekiplerimiz bölgede çalışmasını sürdürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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