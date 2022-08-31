Bursa'da terminalin çatısı çöktü!

AA'da yer alan habere göre de, terminalde bulunan park halindeki bazı araçlarda maddi hasar oluşurken, yaralının olmadığı bildirildi.

Müşterisinin bagajlarını indirdikten sonra kendisi sürücü koltuğundayken gürültü duyduğunu aktaran Şeker, şöyle konuştu:

"Bagajı boşaltmak için geri geri yanaşmıştım. Tam o esnada bagajı boşalttım, ücretimi aldım, bagajı kapattı, tam o esnada çatı aşırı suyla beraber çöktü. Ben çıkmış olsaydım altında 2-3 kişi kalacaktı. Aşırı sudan oldu çökme, şimşekten değil. Araba şu an su içinde. Ben patırtıyı duyunca direk koltuğa uzandım. O patırtı geçince de sağ kapıdan çıktım. Yaralı yoktu olay yerinde."

Şehirde birçok noktada ağaçlar fırtına sebebiyle yıkıldı. Trafikte de aksamalar yaşanıyor.