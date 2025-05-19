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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Bursa'da polis aracı takla attı! 2'si polis 5 yaralı

        Bursa'da polis aracı takla attı! 2'si polis 5 yaralı

        Bursa'da kadına şiddet ihbarından dönen polis aracı takla attı. Kazada, 2'si polis 5 kişi yaralandı. Polislerin ve diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 10:49 Güncelleme: 19.05.2025 - 10:49
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        Polis aracı takla attı! 2'si polis 5 yaralı
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        Bursa’da aile içi şiddet ihbarından dönen polis aracı, takla attı. Kazada, araçta bulunan 2’si polis memuru, 3'ü şikayetçi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Nilüfer Caddesi’nde meydana geldi. Aile içi şiddet ihbarı alan polis ekipleri, bildirilen adrese gitti. Ekipler, şikayetçi olan D.İ., M.K. ve G.O.’yu polis merkezine götürmek için ekip aracına aldı.

        Polis memuru İ.A.’nın kullandığı araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, polis memurları İ.A. ve İ.K. ile D.İ., M.K. ve G.O. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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