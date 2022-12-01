Bursa'da tek motorlu uçak düştü! 2 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Bursa'da eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
AA'da yer alan habere göre, Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'ndeki doğalgaz çevrim santralinin çalışanları, 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezi'ni arayıp tesisin yakınındaki boş araziye bir hava aracının düştüğü ihbarında bulundu.
Fotoğraf: DHA
ACI HABERİ BURSA VALİSİ AÇIKLADI
Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, Sakarya'nın Pamukova ilçesinden havalanan tek motorlu eğitim uçağının, santral yakınındaki alana düştüğünü söyledi.
Fotoğraf: İHA
"Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti." bilgisini veren Canbolat, konunun her yönüyle araştırıldığını, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir