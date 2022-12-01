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Son dakika haberi Bursa'da tek motorlu uçak düştü! 2 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da tek motorlu uçak düştü. Vali Yakup Canbolat yaptığı açıklamada, "Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı

Giriş: 01.12.2022 - 15:58 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA | Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti - Güncel haberler
Bursa'da tek motorlu uçak düştü! 2 kişi hayatını kaybetti
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AA

Son dakika haberine göre Bursa'da eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

AA'da yer alan habere göre, Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'ndeki doğalgaz çevrim santralinin çalışanları, 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezi'ni arayıp tesisin yakınındaki boş araziye bir hava aracının düştüğü ihbarında bulundu.

Fotoğraf: DHA

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Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, Sakarya'nın Pamukova ilçesinden havalanan tek motorlu eğitim uçağının, santral yakınındaki alana düştüğünü söyledi.

Fotoğraf: İHA

"Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti." bilgisini veren Canbolat, konunun her yönüyle araştırıldığını, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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