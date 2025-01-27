Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bursa'da 4.0 büyüklüğünde deprem! | SON DAKİKA HABERLER, Bursa deprem son dakika

        Bursa'da 4.0 büyüklüğünde deprem!

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, saat: 13.43'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerde de hissedildi ve kısa süreli bir paniğe neden oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 13:53 Güncelleme: 27.01.2025 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da 4.0 büyüklüğünde deprem!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.43'te merkez üssü Bursa'nın Nilüfer ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. AA'da yer alan habere göre depremin, 9.74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Sarkıntı, çevre illerde de hissedildi.

        YAŞANAN PANİK GÜVENLİK KAMERASINDA

        Deprem sırasında yaşanan panik, bir telefon bayisinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; iş yerindeki 2 kişinin sarsıntıyla birlikte dışarı doğru koştuğu görüldü.

        REKLAM

        BURSA VALİLİĞİ: OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEMİŞTİR

        Depremin ardından AFAD saha taraması başlatırken, Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bursa ilimizde, merkez üssü Nilüfer ilçemiz olan 4.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde şu ana kadar olumsuzluk bildirilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

        BOZBEY: HASARLA İLGİLİ BİR BİLGİ ALMADIK

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Şu ana kadar bize hasarla ilgili bir bilgi ulaşmadı. İnşallah böyle bir haber de almayız. Bursa'da aktif fay hatları olduğunu biliyoruz. Kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dirençli bir kent oluşturma çabamız var. Bölgesel anlamda, Bursa'nın tamamına yakınını uzun vadeli dirençli hale getirmeye çalışıyoruz. Öncelikli olaraksa zeminde sıvılaşma olan bölgelere yoğunlaşıyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #bursa deprem
        Yazı Boyutu
        Günün Önemli Manşetleri
        Habertürk Anasayfa