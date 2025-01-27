Bursa'da 4.0 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.43'te merkez üssü Bursa'nın Nilüfer ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. AA'da yer alan habere göre depremin, 9.74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Sarkıntı, çevre illerde de hissedildi.

BURSA VALİLİĞİ: OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEMİŞTİR

Depremin ardından AFAD saha taraması başlatırken, Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bursa ilimizde, merkez üssü Nilüfer ilçemiz olan 4.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde şu ana kadar olumsuzluk bildirilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

BOZBEY: HASARLA İLGİLİ BİR BİLGİ ALMADIK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Şu ana kadar bize hasarla ilgili bir bilgi ulaşmadı. İnşallah böyle bir haber de almayız. Bursa'da aktif fay hatları olduğunu biliyoruz. Kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dirençli bir kent oluşturma çabamız var. Bölgesel anlamda, Bursa'nın tamamına yakınını uzun vadeli dirençli hale getirmeye çalışıyoruz. Öncelikli olaraksa zeminde sıvılaşma olan bölgelere yoğunlaşıyoruz" dedi.