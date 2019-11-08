08 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bugünün Ajandası'nda Türkiye'de beklenen gelişmeler şöyle...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'na katılacak.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, başkanlığındaki heyetle Mabeyn Köşkü'nde Almanya, Fransa ve İngiltere (E3) heyetleri ile NATO Zirvesi'nde liderler seviyesinde yapılacak 4'lü görüşme öncesinde gerçekleştireceği ön toplantı sonrasında saat 12.00'de basın toplantısı düzenleyecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu tarafından düzenlenecek "Batı Balkanlar Stratejik Diyaloğu Liderler Zirvesi"ne katılacak.
EKONOMİ
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, saat 09.00'da "2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması" sonuçlarının sunulacağı toplantıya katılacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da saat 10.00'da Türkiye İş Kurumu 10. Olağan Genel Kuruluna katılacak.
TÜİK, saat 10.00'da finansal yatırım araçlarının ekim ayı reel getiri oranları ile eylül ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.
SPOR
Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Ülker Stadı'nda saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.
HAVA DURUMU
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin tamamı güneşli bir gün geçirirken, herhangi bir olumsuzluk beklenmiyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam ediyor.
PİYASALAR
Dolar kuru sakin seyrinin sürdürüyor. Piyasalarda yoğun veri ve haber akışının olmadığı dönemde gelecek hafta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüşmesi ana gündem maddesi. Daha sonra bütçe görüşmeleri ve Merkez Bankası PPK toplantısı izlenecek. 8 Kasım sabahı dolar/TL 5.7589'da
DOLAR - 5,75
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