Bu hafta hava durumu nasıl olacak?

"Bu hafta bu sıcak hava dalgası İç ve Doğu Anadolu’da (Ankara’dan Van’a her merkezde) daha şiddetli hissedilecek. İzmir 36, Ankara 35, Erzincan 38, Antalya 41°C üstelik bunlar termometrenin gölgede ölçtüğü sıcaklıklar ve gece tepemize bir kubbe gibi yerleşen su buharı (nem var nem) insanların uykusunu dahi kaçırıyor. İyi dinlenemediğimiz gecelerin ardından yeni bir dehşet sıcağa uyanıyor, varsa sorumluluklarımıza bu sıcak altında koşuyoruz. Önceki geceden dinlenemediğimiz günler maalesef Akdeniz ve Güney Ege ile neredeyse tüm Anadolu’da sürecek görünüyor." diyen Öztel, yazısına şöyle devam etti:

"Marmara ve Doğu Karadeniz nispeten daha ferah, ancak İstanbul’da güneş altında hissedilen 35°C’yi geçiyor. Orta yaşlılarımız ve tansiyon, kalp rahatsızlıkları olan insanlarımız bu güneş altında durmamalı, saat 11:00 ila 17:00 arasında günün en sıcak dönemini gölgede geçirmeliyiz.

Yaz aylarında sık yapılan bir hatırlatma ama, orman yangınları tehlikesinin en üst seviyede olduğu Akdeniz ve Güney Ege ormanlarında çok dikkatli davranıp yeşil alanları temiz bırakalım.

Fındıklıklara özel not: Bu hafta Trabzon başta olmak üzere Doğu Karadeniz’de yine gün içinde yağmurlar var, fındık toplama faaliyetleri başlarken bölgede haftanın orta-zayıf kuvvette yağmurlu olmasını bekleyelim."

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir