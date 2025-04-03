İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medyada ayrıştırıcı söylemle 'boykot' çağrısı yapanlara yönelik 'Nefret ve Ayrımcılık', 'Halkı Kin ve Düşmanlığa' tahrik suçlarından resen başlatılan soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberine göre şüphelilerden 11'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun bulunduğu da öğrenildi.

Gözaltına alınan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu

5 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında Bekir A. (26), Yeliz A. (24), Mehmet E.C. (50), Berna G.K. (50), Ömer Ç. (38), Şenay A. (43), Aslı Y. (37), Muhammet E.Ö. (34), Ceren Ö. (25), Damla K. (41) ve oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu (31) adlı 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemleri devam ederken, 5 kişiyi arama çalışması sürüyor.

CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU KİMDİR?

Üzümoğlu, 1 Mart 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı bölümünde oyunculuk eğitimi aldı. Hindistan ve Polonya'da tiyatro ve modern dans üzerine çalışmalar yürüten Üzümoğlu, Nisan 2017'de 21. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Troas oyunu ile yılın en başarılı genç kuşak sanatçısı ödülünü aldı. 2018 yılında Salto, Kalp ve Evlat oyunlarında rol aldı. 2021 yılında Hamlet, 2022 Sırça, 2023 Baklava Cumhuriyeti, 2024'te ise Öteki oyunlarında rol aldı.

Oyuncu, TV'de ilk kez 2017 yılında Adı Efsane dizisindeki Hakan rolü ile yer aldı. 2018 yılında bir dijital platformda yayımlanan ilk Türkçe dizi Hakan: Muhafız'da Emir karakterini canlandırdı. 2020 yılında yılında dijitalde yer alan Rise of Empires: Ottoman dizisinde Fatih Sultan Mehmed olarak yer aldı. 2021 yılında dijitaldeki Kin'de başrol oldu. Üzümoğlu, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde de rol alıyor.