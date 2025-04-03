Meslektaşlarından Cem Yiğit Üzümoğlu'na destek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medyada ayrıştırıcı söylemle 'boykot' çağrısı yapanlara yönelik 'Nefret ve Ayrımcılık', 'Halkı Kin ve Düşmanlığa' tahrik suçlarından resen başlatılan soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberine göre şüphelilerden 11'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun bulunduğu da öğrenildi.

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Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından arkadaşı meslektaşları Cem Yiğit Üzümoğlu'na destek için adliyeye gitti. Oyuncular Sendikası; "Buradayız, bir aradayız. Meslektaşlarımızla Cem’i bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

"DAYANIŞMANIN GÜCÜ OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Oyuncular Sendikası Başkanı Zuhal Olcay da şu ifadeleri kullandı: Herkese merhaba. Oyuncular Sendikası Yönetim Kurulu üyelerimizden meslektaşımız Cem Yiğit Üzümoğlu, dün gece daha doğrusu saat 1.30 sularında anayasal hakkını kullanan yüzlerce genç gibi gözaltına alındı. Yaptığı paylaşımlardan dolayı olduğu söyleniyor. Gece geç saatlerde emniyet emniyetteki ifade işlem tamamlandı. Oyuncular Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri ve avukatları olarak Cem'in savcılığa sevkini ve ardından da olması gerektiği gibi serbest bırakılmasını bekliyoruz, umuyoruz. Meslektaşlarımızın işten çıkartıldığı, gözaltına aldığı bu günlerde dayanışmanın çok önemli olduğunu ve dayanışmanın gücü olduğuna inanıyoruz. Cem yalnız değildir.