Boşandılar, aynı evde yaşadılar! Kavga değil dehşet!

İHA

Kırıkkale'de, Sanayi Mahallesi 1335. Sokak'ta bulunan müstakil bir evin bahçesinde kan donduran bir olay meydana geldi.

BOŞANIP AYNI EVDE YAŞADILAR

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, boşandıktan sonra aynı evde yaşamaya devam eden Barış A. ile eski eşi Nurşen T. arasında tartışma yaşandı.

ESKİ KOCASINI KARNINDAN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Nurşen T., bıçakla eski kocası Barış A.'yı karnından yaraladı. Nurşen T. ise başına vurulan sert cisimle yaralandı.

İKİSİ DE HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Barış A. kendi imkanlarıyla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne giderken Nurşen T. ise ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.