Boluspor - Erzurumspor FK: 0-0
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Geosis Boluspor ile Erzurumspor FK 0-0 berabere kaldı
Stat: Aktepe
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Güner Mumcu Taştan, Azad İlhan
Geosis Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen, Fethi Özer (Dk. 73 Oulare), Onur Ulaş, Enes Alıç, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 90 İshak Karaoğul), Balbudia, Hasani (Dk. 90 Vüsal Iskandarlı), Jefferson (Dk. 73 Liço), Mukairu, Aleksic (Dk. 80 Babacar)
Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Roshi (Dk. 54 Celal Hanalp), Azubuike, Crociata, Giorbelidze, Teklic (Dk. 69 Muhammed Furkan Özhan), Sylla (Dk. 86 Mamba), Eren Tozlu
Sarı kartlar: Dk. 3 Jefferson, Dk. 86 Liço (Geosis Boluspor), Dk. 34 Roshi, Dk. 49 Mustafa Yumlu, Dk. 60 Orhan Ovacıklı, Dk. 73 Crociata (Erzurumspor FK)