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        Bolu'da esrarengiz kazı için köylüler konuştu: Hazine mi var?

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaklaşık 4 aydır devam eden esrarengiz kazıların akıbeti bilinmiyor. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gerçekleşen kazı için maden işçileri de getirildi. Hiç kimsenin yaklaştırılmadığı alan için köylüler hazine iddiasını gündeme getirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 17:05
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        Köylüler esrarengiz kazı için konuştu: Hazine mi var?
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Zonguldak'tan gelen maden işçilerinin yer aldığı, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen esrarengiz kazıyla ilgili, kazının yapıldığı Kovucak köyündeki vatandaşlar konuştu. Köylülerden İskender Beşlioğlu, "1990'lı yıllarda yol yapılırken, buradan 2 tane mezar ve sandık gibi bir şey çıkmıştı. Başka bir şey bilmiyoruz" dedi. Köylülerden Mehmet Kapucu ise "Bizi yaklaştırmıyorlar. Biz kenardan, uzaktan görüyoruz sadece. Hazine olduğu için kazılıyor deniliyor" diye konuştu.

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gizli yürütülen adli soruşturma gerekçesiyle Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyünde nisan ayında iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı. Yaklaşık bir aylık çalışmanın ardından mayıs ayında Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nden 15 maden işçisi bölgeye getirildi.

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        Madenciler, alanda yer altına inerek kazıya başladı. Havalandırma ve jeneratör sistemleri kuran madenciler, 2 aylık süreçte, yerin metrelerce altına indi. Büyük gizlilik içerisinde süren esrarengiz kazının halen devam ettiği bildirilirken, jandarma ekipleri ise dışarıda yoğun güvenlik önlemi aldı.

        ARAZİ SAHİPLERİ DE YAKLAŞTIRILMIYOR

        Kazı alanına arazi sahipleri dahil olmak üzere hiç kimsenin yaklaştırılmadığı belirtildi. Her gün sabah saatlerinde başlayan kazının akşam saatlerinde ara verilerek, alanın giriş kısmının mühürlendiği ifade edildi. Maden işçileri ile diğer işçilerin, çalışmalar sırasında görüntü almaması için her gün kazı öncesi telefonlarının toplandığı öne sürüldü.

        Kazı çalışmalarında Bolu İl Kültür Turizm ve Müze Müdürlüğü ekiplerinin ise yer almadığı öğrenildi. Görüntü ve fotoğraf alınmasına izin verilmeyen kazı alanının çevresinin onlarca güvenlik kamerasıyla 24 saat izlendiği bildirildi.

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        DAHA ÖNCE BÖLGEDE ONLARCA KİŞİ DEFİNE ARAMIŞ

        Öte yandan bölgede önceki yıllarda onlarca kişinin define kazısı yaparken yakalandığı ve jandarma tarafından haklarında adli işlem yapıldığı kaydedildi. Esrarengiz kazı devam ederken, ne arandığıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

        KÖYLÜLER KONUŞTU

        Köyde yaşayan İskender Beşlioğlu, "1990'lı yıllarda aynı bölgeden daha önce 2 lahit mezar çıktığını belirterek, Zonguldak'tan madenciler gelmiş. Evin altını kazıyorlarmış. Hazine varmış diyorlar. Bizim bildiğimiz bu. Biz öyle duyduk ama görmedik. Biz alana girmedik. Kimseyi sokmuyorlarmış. Kameralarla izliyorlarmış. Ahırın altında kazıyorlarmış. Başka birinin evine altına doğru kazıyorlarmış. Yolun altında mı üstünde mi bilmiyoruz. Evin altında diyorlar. 1990'lı yıllarda yol yapılırken, buradan 2 tane mezar ve sandık gibi bir şey çıkmıştı. Başka bir şey bilmiyoruz. Onları da alıp götürmüşlerdi, nereye götürdüler bilmiyoruz. Yolun altından çıkmıştı. 2 tane mezar çıkmıştı. Lahit mezardı çıkan mezarlar. Eskiden beri buralarda bir şeyler çıkıyor. Ben hiç karşılaşmadım. Burayı da kazıyorlar, kimseyi sokmuyorlar şimdi. Oraya ev sahiplerini de sokmuyorlar. Jandarma ve polisler koruyor" dedi.

        ALTIN VE HAZİNE OLDUĞU SÖYLENİYOR

        Köyde yaşayan Mehmet Kapucu ise "Duyduğumuza göre buraya maden ocağından işçiler gelmiş. Kazı yapılıyormuş. Altın ve hazine olduğu söyleniyor. Bizi yaklaştırmıyorlar. Biz kenardan, uzaktan görüyoruz sadece. Hazine olduğu için kazılıyor deniliyor" ifadelerini kullandı.

        Köylüler, esrarengiz kazıda ne arandığının açıklanmasını istiyor.

        #bolu haber
        #son dakika
        #Mudurnu
        #esrarengiz kazı
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