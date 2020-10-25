Bolu'da bir köyde evler yanıyor!

AA

Alınan bilgiye göre, köydeki bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçradı.

AA'nın haberine göre durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının diğer evlere sıçramaması için önlem alan ekiplerin söndürme çalışması sürüyor. Çalışmalara köylüler de kendi imkanlarıyla destek veriyor.

Evlerinin yandığını gören bazı vatandaşlar sinir krizi geçirdi. Öte yandan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da geldiği bölgede sağlık personeli hazır bekletiliyor.

BOLU VALİSİ: CAN KAYBI YOK

Bolu Valisi Ahmet Ümit de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında ekiplerden bilgiler alan Vali Ümit, daha sonra açıklamalarda bulundu.

Yangında can kaybının olmadığını söyleyen Ümit, “Maalesef 1 buçuk saat önce Kuzfındık köyünde bir yangın çıktı. Evlerin ahşap olması nedeniyle rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yaklaşık 11-12 tane ahşap ev maalesef yandı. Can kaybımız yok. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan kaybolanlar olduğu söylendi. Şu anda kontrol altına alınmak üzere. Çalışmalar devam ediyor. Yangının neden çıktığıyla ilgili bilgi henüz yok. Araştırılacak." dedi.

BELEDİYE BAŞKANI: 12 EV TAMAMEN YANDI

Habertürk TV'ye konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da, "Olayda 12 ev tamamen yandı. Şu anda yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Vatandaşlarımızdan ve itfaiyecilerden hafif yaralananlar var. Şu an için en büyük endişemiz yangının ormana sıçraması. Çünkü köyün dört bir yanı ormanlarla kaplı" dedi.

DHA'nın haberine göre de, köyde Abdurrahman Kaya’ya ait evde yangın çıktı. Ahşap evi saran alevler yanında bulunan evlere sıçradı.

Büyükbaş hayvanlar telef olurken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Köylüler de söndürme çalışmalarına yardımcı olurken, yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.