Boğazı kesilerek öldürülmüştü! Oğlu tutuklandı

İHA

Korkunç olayla ilgili edinilen bilgilere göre, 58 yaşındaki Hacer E.'nin ölümüne ilişkin olay sonrası ifadesi alınan oğlu A.E., çelişkili beyanlarda bulunması üzerine gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

58 yaşındaki Hacer E.

Gözaltına alınan diğer şüphelilerin sorgusu devam ederken, Adli Tıp Kurumu'ndan rapor beklendiği, olayla ilgili soruşturmanın da devam ettiği bildirildi.

OĞLU İHBARDA BULUNMUŞTU

Olay, geçtiğimiz 25 Ocak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 58 yaşındaki Hacer E. isimli kadın oğlu A.E. tarafından evinde boğazı kesilmiş halde bulundu.

A.E.’nin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin ilk incelemelerinde yaşlı kadının faili meçhul kişi ya da kişilerce boğazının kesildiği ve evinin dağıtıldığı bildirilmişti.