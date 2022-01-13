Birçok il ve ilçede eğitime kar engeli

Son dakika: Birçok il ve ilçede eğitime kar engeli

AA

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi. Tatil kararı, valilikler ve kaymakamlıklar tarafından yapılan açıklamalarla öğretmen, öğrenci ve velilere duyuruldu.

ORDU

Ordu'nun Korgan, Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime Perşembe günü ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Korgan, Mesudiye ve Akkuş'da eğitim ve öğretime 13 Ocak Perşembe günü ara verildiği kaydedildi.

Söz konusu ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

AĞRI

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim veren okullar 1 gün tatil edildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla, Eleşkirt ilçemizde, köy okullarımızda ve taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için 13 Ocak 2022 Perşembe gününü kapsayacak şekilde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Eleşkirt ilçemizde, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz de 13 Ocak 2022 Perşembe gününü kapsayacak şekilde 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır" denildi.

TUNCELİ

Tunceli'nin Ovacık, Nazımiye, Pülümür ve Hozat ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okulların Perşembe günü tatil edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Ovacık, Nazımiye, Pülümür ve Hozat ilçelerinde eğitim öğretime 13 Ocak Perşembe ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu ilçelerde engelli ve hamile kamu personelinin de izinli sayılacağı kaydedildi.

KONYA

Konya'da etkili olan kar nedeniyle 6 ilçede yüz yüze eğitime ara verildi.

İlçe hıfzıssıhha kurulları kararınca, Seydişehir, Taşkent, Hadim, Ahırlı, Yunak ve Derebucak ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde 13 Ocak Perşembe günü uzaktan eğitim gerçekleştirilecek.

Ayrıca merkez Meram ilçesindeki İnlice İlköğretim Okulu, Gökyurt İlköğretim Okulu, Hatunsaray İmam Hatip Ortaokulu, Hatunsaray İlköğretim Okulu, Karadigin Yeniaylar İlköğretim Okulu, Kızılören İlköğretim Okulu, Sefaköy İlköğretim Okulu, Sefaköy İmam Hatip Ortaokulu, Güneydere İlköğretim Okulu, Yeşiltekke İlköğretim Okulu, Karadigin Deresi İlköğretim Okulu, Kayalı İlköğretim Okulu, Evliyatekke İlköğretim Okulu, Yeşildere İlköğretim Okulu, Mustafa Bağrıaçık İlköğretim Okulu ve bu okullara öğrencisi taşınan yerleşim yerlerinde de uzaktan eğitim yapılacak.