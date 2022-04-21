Bir ölü, iki yaralı! Köpek kavgası kanlı bitti!

Son dakika: Bir ölü, iki yaralı! Köpek kavgası kanlı bitti!

İHA

Adana'da edinilen bilgiye göre olay, 15 Mayıs 2021’de saat 19.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi’nde, iddiaya göre, Naim Ünal D.’nin (37) bahçesinde beslediği köpek mahalledeki çocuklara saldırmaya başladı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İHA'da yer alan habere göre bunun üzerine komşuları Naim Ünal D.’ye tepki gösterince mahalleli arasında husumet başladı. Olay günü aynı sokakta yaşayan Ufuk Yücel (37), kardeşi Kubilay Yücel (27) ile birlikte komşusu Naim Ünal D’nin evine gidince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Kubilay Yücel, Naim Ünal D.’nin yanındaki arkadaşı Sedat Yiğit’i (21) kolundan bıçakladı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Naim Ünal D.’de belinden çıkarttığı tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar Ufuk Yücel’in bacağına ve beline, Kubilay Yücel’in bacağına ve o sırada sokaktan geçen Ebubekir C.’nin (46) koluna isabet etti. Yücel kardeşler ile Ebubekir C. kanlar içerisinde yere yığılırken, Nami Ünal D. ise olay yerinden kaçtı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, zanlının izine rastlayamadı.

İKİ GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Hastanedeki tedavileri tamamlanan yaralılar taburcu edildi. Evine dönen Ufuk Yücel, 6 Haziran 2021’de yeniden rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yücel, 2 gün sonra hayatını kaybetti. Adana Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi yapılan Yücel’in cenazesi, defnedildi.

"KENDİMİ KORUMAK İÇİN ATEŞ AÇTIM"

Silahlı kavganın olduğu günden bu yana çalışmalarını sürdüren cinayet dedektifleri, şüphelinin Mestanzade Mahallesi’ndeki evine döndüğünü tespit etti. Ekipler, 18 Nisan gecesi saklandığı eve düzenlediği operasyonda zanlıyı gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlı, ifadesinde, “Bana sürekli küfür edip, tartışma çıkarıyorlardı. Olay günü çıkan kavgada üzerime bıçakla geldiler. Ben de kendimi korumak için tabancayla ateş açtım” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.