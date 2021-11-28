Bir ilde daha düğün ve altın kararı!

Kozluk ilçesindeki bir tesiste Bekiran ailesinin öncülüğünde bir araya gelen kanaat önderleri, imamlar ve muhtarlar, evlenecek gençlerin ve ailelerin zor duruma düşmesini engellemek, gençlerin takı talebiyle evliliği ertelemesinin veya evlilikten vazgeçmesinin önüne geçmek için makul takı miktarını belirledi.
İmzalanan karara göre, istenen takı 80 gramı geçmeyecek, düğünlerde takı merasimi yapılmayacak. Karara uymayanların düğünlerine katılım sağlanmayacak.
'MALİYET 400 BİN TL'YE ULAŞTI'
Batman Bekira Çevre Köyleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Şah Arzık, gazetecilere, günümüzde düğünlerin büyük maliyetlere, ekonomik sıkıntılara ve kimi zaman borçlara sebep olduğunu belirtti.
Bazı ailelerin çocuğunu evlendirmekten kaçtığını veya düğünü ertelediğini ifade eden Arzık, şunları kaydetti: "Bazı düğün maliyeti 250-400 bin liraya ulaştı. Bu durum karşısında kayıtsız kalamazdık. Düğünlerimizi daha kolay, fazla külfete girmeden makul bir seviyeye getirmek için bazı kararlar alınması zorunlu hale geldi. Buna göre, Şirani (şerbet) merasimi ayrı bir günde ve ayrı mekanda değil, nişan yani yüzük takma gününde aile içinde yapılacak. Kına gecesi gelinin veya damadın evinde, en yakın aile fertleriyle sade bir şekilde yapılacak. İmkanlar dahilinde ve zorunlu olmadıkça geline şerbetlik ve gelinlik yerine yöresel kıyafet giydirilecek. Gelin kuaförde değil evde süslenecek. Düğünler yer ve zaman müsaitse evlerin önünde veya köy meydanında yapılacak. Düğün sırasında takı ve hediye merasimi yapılmayacak. Yardımda bulunmak isteyen veya hediye vermek isteyenin gizli bir şekilde hediyesini vermesine karar kılınmıştır."
'KÜLFETE SEBEP OLDU'
Arzık, bu karar ile gençlerin önünü açtıklarını dile getirerek, "Toplantımızın ana konusu büyük külfete sebep olan kız isteme sırasında istenen ve mecburi kılınan altın miktarıdır." dedi.
Kadınların da genç kızların da ailesinin borca, ekonomik sıkıntıya girmesini istemeyeceğine işaret eden Arzık, yaptıkları görüşmelerden sonra istenen altının 80 gramı geçmeyecek şekilde olmasına karar verdiklerini aktardı.
Mehmet Şah Arzık, kararın takibinin yapılacağını dile getirerek, "Ayrıca bu karar ilan edilecek ve kararlara uymayanların düğünlerine iştirak edilmeyecek. Bu kararların birçok hayra vesile olacağını ümit ediyoruz. Bir diğer sorunumuz taziyelerde verilen yemek. Bu sıkıntı için de yapılan görüşmelerde taziyelerde verilen yemeklerin kaldırılması, taziyeye gelen misafirlere yemek teklifi yapılmaması, taziyede sürekli kalan aile efradı için ise yemeklerin görülmeyecek yerde yenilmesi, taziyelerin bir yerde ve üç gün yapılması münasip görüldü." şeklinde konuştu.
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