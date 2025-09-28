Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Beyoğlu’nda otelde yangın! | Son dakika haberleri

        Beyoğlu’nda otelde yangın!

        İstanbul Beyoğlu'nda bir otelin sauna bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 16:46 Güncelleme: 28.09.2025 - 17:03
        Beyoğlu'nda otelde yangın!
        Beyoğlu’nda bulunan bir otelin sauna bölümünde saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.

        Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken polis ve zabıta, otel çevresinde güvenlik önlemi aldı.

        Öte yandan otelde konaklayan misafirler tahliye ediliyor.

